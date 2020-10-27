Односторонній вихід України з "Мінська" буде самогубством - Резніков

Вихід України з Мінських домовленостей в односторонньому порядку буде самогубством, оскільки це політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков.

"Відмовлятися від "Мінська" в односторонньому порядку - це самогубство, цього робити не можна. Тому що це політико-дипломатичні домовленості чотирьох країн: Німеччини, Франції, України та Росії", - сказав Резніков.

Він нагадав, що 9 грудня минулого року відбулась зустріч лідерів чотирьох країн у "Нормандському форматі", результатом якого стали домовленості, які, на його думку, "можна виконати", якщо у Росії буде політична воля піти з Донбасу.

Разом з тим Резніков вважає можливим перегляд положень мінських домовленостей.

"Немає ніякої проблеми сісти на рівні лідерів "Нормандського формату" і переглянути "Мінськ", чесно сказати, що ось тут він працює, тут він може спрацювати, а тут він ніколи не спрацює. Давайте в спокійному режимі зробимо цю ревізію і перепишемо" , - сказав він.

Резніков вважає, що Росія буде готова переглянути пункти Мінських домовленостей, коли буде розуміти, що "ситуація змінилася, позиція і Німеччини, і Франції, і США, і Великобританії на боці України є для них настільки очевидною, що їм просто невигідна ця війна".

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Мінський формат не є майданчиком, на якому можна досягти миру. Тому не потрібно очікувати від нього дива.