Як використовувати портретний режим для топових селфі

У нової лінійки яблучних смартфонів, багато цікавих фішок, але головний акцент виробники зробили на камері в моделях IPhone 12 Pro і в Pro Max. Стандартна і міні-модель зберігають блок з ширококутного і надширококутного модулів. У Прошек додаються телевик і головна фішка нового покоління — LIDAR. Завдяки підтримці Dolby Vision HDR, нічного режиму та інших опцій рівень фото і відео сильно виріс.

Підкреслення переваг камер під час презентації виправдано, адже в якості зйомки яблучним гаджетам немає рівних. Це стосується не тільки основного блоку в IPhone 12 Pro Max, а й фронталки. А якщо розуміти особливості портретного режиму, то яблучний смартфон перетворюється на справжню машину з виробництва топових селфі!

У чому суть портретного режиму

Портретний режим — це особлива функція камери, яка дозволяє утримувати об'єкт у фокусі, одночасно розмиваючи фон. Такі знімки нагадують професійну зйомку, виконану дзеркальними фотокамерами. У топових смартфонах, включаючи новенькі 12 Айфони, функція додана не тільки в основний блок, але і до фронталки. Але навіть надшвидкого процесора Apple A14 Bionic і якісних камер недостатньо, щоб зробити реально круту фотку. Для топових знімків слід дотримуватися ряду правил, які перетворять звичайне Селфі в витвір мистецтва, здатний підкорити Instagram.

Поради щодо використання портретного режиму

За допомогою парочки лайфхаків власники телефонів з портретним режимом в селфі-камері зможуть поліпшити якість знімків:

● Шукайте відповідне освітлення. Якщо навколо напівтемрява, портретний режим не зможе нормально працювати. Яскраве природне світло додасть світлині чіткості, навіть якщо особа в тіні. У 12 айфоні фронталка підтримує і нічний режим, тому зробити чітке селфі можна в будь-який час доби, але вже без розмитого фону.

● Сфокусуйте об'єкт. Якщо людина поза фокусом, вся суть портретного режиму руйнується. Торкніться екрану в місці, яке повинно вийти максимально чітким. У топових смартфонах фотки на дисплеї відображаються в реальному часі, тому пробуйте, зсувайте акценти, щоб домогтися бажаного ефекту.

● Відійдіть від фону. Якщо стояти занадто близько, камера перестане розрізняти основний об'єкт і задник. При видаленні від фону підвищиться контраст між особою і всім іншим.

Зробити гарне селфі — це справжнє мистецтво. Якщо бажаєте, щоб світлини вибивалися в тренди, а лайки так і сипалися, необхідно вчитися, пробувати і тренуватися. Адже фотографія — це мистецтво, а домогтися в світі арту успіху можна лише наполегливою працею.

Чи варто брати iPhone 12 для селфі

Айфон 12 обіцяє топове залізо, повернення до класичного дизайну і додавання парочки старих-нових фіч, таких як MagSafe. При цьому зрозуміло, що основний акцент американський бренд робить на камеру. Прокачані модулі краще знімають і фокусуються навіть в темряві, а новенький процесор в автоматичному режимі обробляє фотки, тому навіть наспіх виконані знімки можна порівняти з професійною зйомкою. Брати iPhone 12 заради камер (включаючи і Фронталки) — це зважене рішення. Уже зараз замовити всі версії яблучних гаджетів нового покоління можна на сайті Comfy.ua.