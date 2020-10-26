Львівські прикордонники вперше затримали контрабанду партії iPhone12

У Львівській області прикордонники викрили п'ять незадекларованих телефонів Apple iPhone 12.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець" під час перевірки авто марки "Мерседес", яким громадянин Німеччини прямував з Польщі в Україну, прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 5 телефонів марки Apple iPhone 12 Pro Max", - йдеться в повідомленні.

Вартість контрабанди може становити від 270 до 350 тис. грн, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості цієї моделі в Україні.

"Натомість "сірі" продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тис. грн, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути аж 60 тис. грн", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, у січні в аеропорту "Бориспіль" забули багаж з телефонами та навушниками на суму 1,8 млн грн. У валізі виявили 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників Air Pods. Як виявилося, власники багаж не задекларували і звернулися за ним через кілька тижнів після прибуття з ОАЕ. Співробітники Київської митниці склали відповідні протоколи про порушення митних правил. За рішенням суду телефони та навушники вилучено.