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В аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грн

В чемодане обнаружили 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников Air Pods.

В аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грн
Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

В забытом багаже в аэропорту "Борисполь" таможенники обнаружили 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на сумму 1,8 млн грн.

Как сообщили в Гостаможслужбе, в пункте пропуска "Борисполь" после того, как все пассажиры авиарейса из ОАЭ получили свой багаж, было найдено три дорожные чемодана, которые, согласно бирок, принадлежали двум гражданам этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остаток багажа.

"При оформлении данных чемоданов в камеру хранения невостребованного багажа было обнаружено 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro", – говорится в сообщении.

Как оказалось, владельцы багаж не задекларировали и обратились за ним через несколько недель после прибытия из ОАЭ. 

Сотрудники Киевской таможни составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. По решению суда телефоны и наушники изъяты.

Напомним, ранее сообщалось, что у пассажира авиарейса из Анкары обнаружили лекарства для онкобольных на 300 тысяч гривен.

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