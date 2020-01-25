Коронапсихоз
Коронапсихоз
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
Сурков ушел в отставку "в связи со сменой курса на украинском направлении" (обновлено)
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
В Белой Церкви автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на переходе
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Сурков ушёл? Козак – куратор «украинского вопроса». Донбасс впихивают Киеву
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
Гончаренко рассказал, за чей счет летал в Давос
ГлавнаяОбществоВойна

Снайпер боевиков у Березового ранил украинского военного

Бойца госпитализировали.

Снайпер боевиков у Березового ранил украинского военного
Фото: facebook.com/backandalive

Снайпер боевиков у населенного пункта Березовое ранил украинского военного. Об этом в субботу сообщили в штабе ООС.

"В районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксировано работу снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу.

В субботу боевики также обстреляли позиции ООС вблизи Павлополя, Катериновки и Песков.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта", - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу боевики 12 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, в результате ранение получил один украинский военный.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также