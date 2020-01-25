Снайпер боевиков у Березового ранил украинского военного

Снайпер боевиков у населенного пункта Березовое ранил украинского военного. Об этом в субботу сообщили в штабе ООС.

"В районе населенного пункта Березовое, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксировано работу снайперской пары. Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу.

В субботу боевики также обстреляли позиции ООС вблизи Павлополя, Катериновки и Песков.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта", - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу боевики 12 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе, в результате ранение получил один украинский военный.