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Человек, сбивший самолет МАУ, находится в тюрьме, - МИД Ирана

Подробностей не сообщается.

Человек, сбивший самолет МАУ, находится в тюрьме, - МИД Ирана
Фото: EPA/UPG

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана по состоянию на сегодня находится в тюрьме. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel, передает иранское агентство Isna.

Зарифа спросили почему Иран признал, что сбил лайнер МАУ только через три дня после катастрофы.

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим нужно было гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они еще не выразили официального извинения. Американский офицер, отвечавший за его сбивание, даже получил медаль. Между тем иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", - ответил глава иранского МИД.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.

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