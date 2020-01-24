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С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики девять раз обстреляли позиции сил ООС.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрела один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - говорится в вечерней сводке.

В штабе уточнили, что пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; два раза возле Песков - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из станковой противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; в районе Опытного - один выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из станковой противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи населенного пункта Луганское - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Орехово - с 120-мм миномета - 9 мин.

Напомним, ранее США призвали Россию провести настоящее прекращение огня на Донбассе, отвести свои силы и поддержать выведение незазаконных вооруженных формирований.

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