В Днепре от свиного гриппа умер 2-летний ребенок

Это первый летальный случай в области от гриппа в нынешнем сезоне.

21 января в Днепре от пандемического ("свиного") гриппа скончался 2-летний ребенок. Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Днепропетровсого областного лабораторного центра Минздрава Елена Кузьменко, передает "Укринформ".

"В прошедший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А", - отметила Кузьменко.

По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.

Кузьменко также отметила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

Напомним, с начала эпидсезона в Украине по состоянию на 22 января от осложнений гриппа умерли 11 человек.