В Киевской области за вымогательство задержан полицейский, которого суд восстановил на должности

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, в конце прошлого года житель Петропавловской Борщаговки получил похоронный венок с угрозами ему и его семье. Мужчина сразу же обратился в полицию.
Вначале злоумышленники требовали $50 000, заявляя, что его "заказали" представители уголовных кругов. "Спасителем" оказался бывший водитель-охранник предпринимателя, который неожиданно предложил ему свою "помощь", для получения которой нужно было заплатить. Именно этот человек и оказался тем, кто вымогал у него деньги.
"Сотрудник полиции вместе с товарищем спланировал, организовал и принимал участие в вымогательстве. Его пособник уже был осужден за вымогательство, хулиганство и незаконный оборот оружия", – добавили в сообщении.
Полицейский ранее был уволен из НПУ за получение взятки, но в 2020 году суд восстановил его на должности. Как уточнил на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, параллельно с процессом восстановления на должность мужчина занимался противоправной деятельностью.
Обоих злоумышленников задержали, им готовятся подозрения.
Напомним, в январе в Киеве оперуполномоченного Деснянского управления полиции задержали за требование и получение взятки в 18 000 гривен.