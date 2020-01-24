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В Киевской области за вымогательство задержан полицейский, которого суд восстановил на должности

Он с сообщником угрожал предпринимателю. 

Фото: kv.npu.gov.ua
Правоохранители Киевской области задержали полицейского и его сообщника, которые вымогали у бизнесмена $130 000 и угрожали ему физической расправой.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, в конце прошлого года житель Петропавловской Борщаговки получил похоронный венок с угрозами ему и его семье. Мужчина сразу же обратился в полицию.

Вначале злоумышленники требовали $50 000, заявляя, что его "заказали" представители уголовных кругов. "Спасителем" оказался бывший водитель-охранник предпринимателя, который неожиданно предложил ему свою "помощь", для получения которой нужно было заплатить. Именно этот человек и оказался тем, кто вымогал у него деньги. 

Фото: npu.gov.ua

"Сотрудник полиции вместе с товарищем спланировал, организовал и принимал участие в вымогательстве. Его пособник уже был осужден за вымогательство, хулиганство и незаконный оборот оружия", – добавили в сообщении. 

Полицейский ранее был уволен из НПУ за получение взятки, но в 2020 году суд восстановил его на должности. Как уточнил на своей странице в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, параллельно с процессом восстановления на должность мужчина занимался противоправной деятельностью.

Фото: kv.npu.gov.ua

Обоих злоумышленников задержали, им готовятся подозрения. 

Напомним, в январе в Киеве оперуполномоченного Деснянского управления полиции задержали за требование и получение взятки в 18 000 гривен.

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