ФСБ России заявили о задержании "связанного с украинскими спецслужбами" крымчанина

Его имени они не назвали.

Так называемое управление ФСБ по Крыму и Севастополю заявило о задержании местного жителя, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал "схрон с боеприпасами".

На сайте спецслужбы России сообщили, что в "тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг".

Задержанному инкриминируют незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывчатки и боеприпасов, совершенные группой лиц в сговоре. Его заключили под стражу.

"Крым. Реалии" уточнили, что подтверждения этой информации из других источников нет. Имени крымачнина не называют, его комментариев не публиковали.

Напомним, в декабре в Федеральной службе безопасности России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход оккупационных российских пунктов пропуска.