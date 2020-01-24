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ФСБ России заявили о задержании "связанного с украинскими спецслужбами" крымчанина

Его имени они не назвали. 

ФСБ России заявили о задержании "связанного с украинскими спецслужбами" крымчанина
Фото: slovoidilo.ua

Так называемое управление ФСБ по Крыму и Севастополю заявило о задержании местного жителя, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал "схрон с боеприпасами". 

На сайте спецслужбы России сообщили, что в "тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг". 

Задержанному инкриминируют незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывчатки и боеприпасов, совершенные группой лиц в сговоре. Его заключили под стражу. 

"Крым. Реалии" уточнили, что подтверждения этой информации из других источников нет. Имени крымачнина не называют, его комментариев не публиковали. 

Напомним, в декабре в Федеральной службе безопасности России заявили о задержании двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход оккупационных российских пунктов пропуска.

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