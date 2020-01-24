Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове ночью 24 января на улице Льва Ландау взорвали и обчистили очередной банкомат. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Харькова.

В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано сотрудниками ГосЧС, пострадавших нет.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущие ограбления произошли в конце сентября на Клочковской улице на окраине Харькова, в ноябре - в селе Черкасская Лозовая.Поймать грабителей до сих пор не удалось.