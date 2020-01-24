Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове снова взорвали и обчистили банкомат

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове ночью 24 января на улице Льва Ландау взорвали и обчистили очередной банкомат. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Харькова.

В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано сотрудниками ГосЧС, пострадавших нет.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущие ограбления произошли в конце сентября на Клочковской улице на окраине Харькова, в ноябре - в селе Черкасская Лозовая.Поймать грабителей до сих пор не удалось.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также