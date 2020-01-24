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Боевики 11 раз обстреляли силы ООС на Донбассе, ранен один военный

Применялись минометы калибра 82 мм. 

Боевики 11 раз обстреляли силы ООС на Донбассе, ранен один военный
Фото: Макс Левин

За сутки 23 января в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Рядом с н.п. Талаковка было выпущено восемь мин из миномета калибра 82 мм. Два обстрела возле Опытного производились из противотанкового ракетного комплекса (два выстрела) и стрелкового оружия. Рядом с Красногоровкой применили стрелковое оружие. В районе Широкиного обстрел производился из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета (один выстрел), крупнокалиберного пулемета и др. оружия. Рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета. Позиции в районе Водяного подверглись обстрелу из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. 

Два обстрела возле Хутора Вильный противник совершил из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета. Неподалеку Орехового стреляли из гранатометов разных систем. 

С начала 24 января российские оккупационные формирования обстреляли защитников Талаковки из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, вчера украинская сторона СЦКК сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ через четыре блокпоста. 

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