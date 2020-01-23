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Во Львовской области задержали группировку, которая вымогала деньги у заробитчан

Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Во Львовской области задержали группировку, которая вымогала деньги у заробитчан
Фото: npu.gov.ua

Полицейские сообщили о подозрении группировке, которая вымогала деньги у возвратившихся с заработков жителей Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.

В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером в среду, 22 января, вооруженные люди в масках совершили разбойное нападение на частный дом руководителя Радеховского лесхоза Степана Данькевича во Львовской области. Во время нападения в доме находились пять человек - 61-летний мужчина, трое женщин в возрасте 34, 59 и 87 лет, а также двое детей 1 и 5 лет.

Грабители унесли из дома ценные вещи и пытали членов семьи. От полученных травм скончалась 59-летняя женщина.

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