Во Львовской области сгорел салон ритуальных услуг

Во Львовской области произошел пожар в выставочном зале салона ритуальных услуг в Куликове.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании поступило 22 января в 18:23. К моменту пррибытия пожарных зал ритуальных услуг был полностью охвачен огнем, также существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание станции технического обслуживания.
В 19:03 пожарные локализовали огонь, и в 19:39 полностью потушили.
В результате уничтожено само здание, 25 гробов и два металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.
Напомним, ранее в Одесской области произошел пожар в Нижнеднестровском национальном парке.