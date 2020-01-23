Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"
Работницы Уманского горсовета пожаловались в ВР на нардепа Яценко из-за "давления по половому признаку"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Во Львовской области сгорел салон ритуальных услуг

Огнем уничтожены 25 гробов и два металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Во Львовской области сгорел салон ритуальных услуг
Фото: belta.by

Во Львовской области произошел пожар в выставочном зале салона ритуальных услуг в Куликове.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило 22 января в 18:23. К моменту пррибытия пожарных зал ритуальных услуг был полностью охвачен огнем, также существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание станции технического обслуживания.

В 19:03 пожарные локализовали огонь, и в 19:39 полностью потушили.

В результате уничтожено само здание, 25 гробов и два металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Напомним, ранее в Одесской области произошел пожар в Нижнеднестровском национальном парке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также