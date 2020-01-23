Во Львовской области сгорел салон ритуальных услуг

Огнем уничтожены 25 гробов и два металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Во Львовской области произошел пожар в выставочном зале салона ритуальных услуг в Куликове.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило 22 января в 18:23. К моменту пррибытия пожарных зал ритуальных услуг был полностью охвачен огнем, также существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание станции технического обслуживания.

В 19:03 пожарные локализовали огонь, и в 19:39 полностью потушили.

В результате уничтожено само здание, 25 гробов и два металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Напомним, ранее в Одесской области произошел пожар в Нижнеднестровском национальном парке.