Малюська предложил сделать музей в Лукьяновском СИЗО

"СИЗО - это историческое строение, мы не можем его просто продать".

Министр юстиции Денис Малюська предлагает снести Лукьяновское СИЗО в Киеве, а часть старых корпусов - сохранить в качестве музея.

Об этом он рассказал в эфире ObozTV, делясь планами создания в Украине сети современных тюрем.

"Лукьяновское СИЗО неоднородное. Там есть старые строения, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", - пояснил министр.

"А есть и строения, в которых достаточно хорошие современные адекватные условия. Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для несовершеннолетних, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но условия довольно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там содержат чрезмерное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", - добавил министр.

При этом Малюська уточнил, что "глобальный стратегический план" - часть людей из Лукьяновского СИЗО перевести за пределы города, землю продать, а одно-два строения оставить под музей.

"Наверное, это было бы самым оптимальным, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО - это историческое строение, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.

Напомним, ранее Малюська заявил, что Минюст планирует начать распродажу тюрем с поступлением части полученного дохода не в общий бюджет государства, а непосредственно в министерство.

В декабре 2016 Министерство юстиции сообщало, что отдаст в частные руки здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве и Львовского СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.