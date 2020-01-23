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ГосЧС: в четверг в Киеве и области сохранится сильный ветер

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

ГосЧС: в четверг в Киеве и области сохранится сильный ветер
Фото: Макс Требухов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжила предупреждать о сильных порывах ветра сегодня, 23 января в Киеве и области. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

"23 января в Украине, по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности)", - сказано в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в большинстве областей Украины сегодня ожидаются осадки: дождь с мокрым снегом прогнозируют в Закарпатской области, а также в северных, восточных центральных и южных регионах. Температура воздуха днем 0 +5 градусов.

Напомним, раннее в нескольких областях Украины было объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

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