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Завтра в Киеве ожидается снег и шквальный ветер

На дорогах возможен гололед. 

Завтра в Киеве ожидается снег и шквальный ветер
Фото: glavcom.ua

23 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса. 

В Карпатах ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем -4…-9 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

В Крыму облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

Напомним, в некоторых областях Украины штормовое предупреждение было объявлено из-за сильного ветра. 

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Источник: "Українські новини"
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