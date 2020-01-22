Из российской колонии освободили еще одного крымского заключенного по делу "Хизб ут-Тахрир"

Из колонии в республике Мэрий Эл (Россия) освободили крымского политзаключенного Юрия (Нури) Примова, который был осужден по делу "Хизб ут-Тахрир". Сегодня, 22 января, окончился пятилетний срок приговора "за участие в террористической организации".

Примова встретили его адвокат и активисты, сообщили на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

"Во время встречи Юрия (Нури) из колонии, адвоката Рустема Кямилева, самого Юрия и активистов, которые приехали его встречать, снимали операторы телеканала Россия 24, а рядом находились сотрудники ФСБ. По телефону адвокат сообщил, что все хорошо, Юрий уже с ним. Сейчас они направляются в Йошкар-Ола", – говорится в сообщении.

Примов был задержан в 2015 году под Севастополем по одному делу с тремя другими крымскими татарами, соблюдающими мусульман – Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым и Фератом Сайфуллаевым.

Зейтуллаеву инкриминировали "создание террористической организации" и приговорили его к 15 годам колонии строгого режима. Остальных обвинили в "участии в террористической организации" и дали по пять лет колонии общего режима.

По мнению российского правозащитного медиа-проекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации Хизб ут-Тахрир, которая в 2003 году была признана в России террористической, осуждают лишь за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

Сегодня, 22 января, истек срок отбывания наказаний Примова и Ваитова.

Напомним, что Рустем Ваитов был совобожден сегодня из колонии в городе Курган (Россия, Урал). Встречать Ваитова, кроме его защитника и брата, отправились представители дипломатической миссии из Украины.