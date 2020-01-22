СБУ разоблачила присвоение 32 миллионов гривен при исполнении гособоронзаказа

Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство о возможном присвоении 32 млн гривен бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в течение 2017-2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Министерством обороны общей стоимостью более 100 млн гривен.

Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов.

При содействии бывших военных чиновников, в том числе, одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть перечисленных министерством средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составляет свыше 32 млн гривен.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции в Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Отмечается, что среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что Министерство обороны планирует рассекретить как минимум 50% гособоронзаказа. Министр обороны Андрей Загороднюк сообщал, что объем рассекреченой информации ежегодно будет опредять Кабмин.