Министр обороны заявил о возможности сокращения срока службы по призыву

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о возможности сокращения срока службы по призыву, который сейчас составляет полтора года (или год при наличии высшего образования).

"В том виде, в котором срочная служба есть сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает... Мы тратим огромный ресурс, мы их содержим полтора года, одеваем, кормим и т.д., и только несколько процентов подписывают контракт. Это надо менять", - сказал Загороднюк в интервью "Интерфаксу-Украина".

По его мнению, сокращение срока службы может изменить ситуацию.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и т.д. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - где они получат опыт", - сказал министр.

Загороднюк добавил, что для многих молодых людей, у которых нет шансов вступить в вуз по разным причинам, военная служба может стать хорошей альтернативой.

"В западных странах именно так это и работает. Например, многие американские ребята идут в армию, потому что особо вариантов в жизни не так уж и много. Даже очень часто это не вопрос средств, часто они просто не знают, что выбрать. Парень сидит в небольшом городе или селе, и откуда он знает, куда ему идти?", - сказал министр.

Он считает, что для таких парней короткая срочная служба может стать возможностью увидеть перспективы в армии и остаться на контракте.

"Он за ограниченный срок - я еще не говорю какой, но точно не полтора года, он должен быть меньше - получает шанс увидеть, как это. Если ему понравилось, он остается. Если нет - ищет дальше", - сказал Загороднюк.

Министр сообщил, что сегодня срочная служба составляет около 10% от общей численности армии и не играет большой роли в боеспособности.

Напомним, что призыв на полтора года в Украине ввели с 2015 года. Тогда же в армию начали призывать с 20 лет, эту норму с 2020 года отменяют.