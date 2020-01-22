Разумков посетит три области на юге Украины с рабочей поездкой

Спикер Рады побывает в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 22-23 января побывает в Херсонской, Николаевской и Одесской областях с рабочей поездкой. Об этом сообщил сайт ВР.

В среду Разумков примет участие в официальных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины в Херсонской области, посетит Херсонскую государственную морскую академию и предприятие "Данон Днипро".

Во время поездки в Николаевскую область запланировано посещение госпредприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" и филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

23 января спикер парламента посетит Одесскую область, где побывает в военно-морском лицее им.Владимира Безкоровайного, Одесском национальном университете им.Мечникова, а также ознакомится с работой предприятий "Контейнерный терминал Одесса" и "Телекарт-Прибор".

Напомним, 6 декабря сообщалось, что Разумков не боится скандалов с участием фракции "Слуга народа" и уверен, что президент Владимир Зеленский не станет досрочно разгонять парламент.