МИД Польши счел осквернение могилы воинов УПА попыткой подорвать добрососедские отношения с Украиной

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА в Подкарпатском воеводстве.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter МИД Польши.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - говорится в сообщении.

Министерство заверило, что соответствующие польские службы будут расследовать этот вопрос.

Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь возле польского села Верхраты. Вандалы бросили в яму обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники.

В 2015 году гранитную плиту, на которой увековечили имена 62 украинцев, погибших в бою с НКВД, разбили неизвестные лица.

Памятник на Монастыре был установлен законно в рамках диалога польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой. На могиле находится надпись: "Погибли в борьбе за Украину", утвержденная бывшим секретарем Совета Анджеем Пшевозником.

На памятнике размещены только имена и фамилии, а также даты рождения похороненных без воинских званий и символики.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

Этот мораторий был снят в сентябре 2019 года.