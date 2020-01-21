Счетная палата проведет более 80 аудитов в этом году

"В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов".

Счетная палата в 2020 году проведет более 80 аудитов в Верховной Раде, Центральной избирательной комиссии, Кабинете министров, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном Суде, "Укрзализныце", Укрпочте и других структурах. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан у себя на фейсбуке.

"В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины возникает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ", - подчеркнул Пацкан.

Кроме того, он пообещал проанализировать ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной сфере и т.п.

"На реформы идут колоссальные средства и мы должны быть уверены, что результат будет должным", - добавил Пацкан.

Напомним, в сентябре 2019 года Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой провести аудит финансовой деятельности структур КГГА, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы.