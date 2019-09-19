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Минздрав назначил аудит Института рака

Проверка затронет деятельность учреждения с начала этого года.

Минздрав назначил аудит Института рака
Зоряна Скалецкая
Фото: Макс Левин

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка затронет деятельность института с 1 января по 20 сентября 2019 года, аудит поручен Управлению внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра.

"Руководство института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы. Особое внимание будет уделено процедурам государственных закупок", - сказано в сообщении.

До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет. После этого Минздрав доложит о ситуации на Комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины

"В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов, позиция министерства будет жесткой в рамках закона. Команда министерства имеет нулевую толерантность к коррупции и других преступлений", - добавили в министерстве.

Напомним, сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастным к завладению средствами онкобольных пациентов. Подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов

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