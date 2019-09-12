У 6 учеников харьковской школы обнаружили вирусный менингит

Медики диагностировали вирусный менингит у шестерых учеников Харьковской специализированной школы №155. По словам директора Харьковского лабцентра Любови Махоты, заболевание вирусным менингитом учащихся 6-8 классов школы №155 нельзя назвать вспышкой, так как "их не объединяет один источник", пишет "Харьков Тудей".

"Конец августа - начало сентября - это сезонный период обострения. Случаи со школой не связаны, заболели в разных местах. Один человек походил два дня в школу и заболел", - сообщили в лабораторном центре.

Врач-эпидемиолог отделения организации эпидемиологических исследований Харьковского лабцентра Наталья Маркина подчеркивает, что вирусный менингит может спровоцировать не один вирус, а в целях профилактики можно использовать частое проветривание, влажную уборку с использованием дезинфекционных средств, а также соблюдать правила личной гигиены.

"За восемь месяцев зарегистрировано 44 случая вирусного менингита среди взрослых и детей. Среди заболевших - 33 ребенка. Вирусный менингит - заболевание, для которого характерна сезонность, это летне-осенний период. В сентябре дети возвращаются с каникул, формируются новые организованные коллективы. К сожалению, вакцины от менингита нет, так как много возбудителей", - сказала врач-эпидемиолог.

Напомним, ранее на этой неделе в одной из школ Черкасс были госпитализированы 20 детей, пострадавших при распылении газового баллончика в столовой.