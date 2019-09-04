Шестеро студентов Дрогобычского педуниверситета госпитализированы с вирусным гепатитом А

Во Львовской области шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета госпитализированы с вирусным гепатитом А.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"4 сентября в ГосЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы шестеро студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г. Одесса", - говорится в сообщении.
Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Другие подробности не сообщаются.
Напомним, гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом, который распространяется, в основном, при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.
В феврале прошлого года в селе Харьковской области 41 человек заразился гепатитом А через воду из колодцев.
Ранее, в январе 2018, вспышка гепатита А произошла в Николаеве. Тогда с таким диагнозом госпитализировали 30 человек. Из-за массового заболевания гепатитом А полиция открыла уголовное дело.