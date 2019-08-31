Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
У Авакова заберут Нацгвардию
У Авакова заберут Нацгвардию
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
​Всенощная «слуг»
​Всенощная «слуг»
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова

Дело квалифицировали по статье о нарушении правил пожарной безопасности.

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химпредприятии возле Львова
Фото: https://lv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара на химическом предприятии в селе Чишки возле Львова. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы ", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание - до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 30 августа около 14 часов в селе Чишки возле Львова возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками. Огонь охватил 10 тысяч кв. м. Пожар ликвидировали в 18:17. 

Огнем уничтожено грузовик и три легковых автомобиля. В результате пожара пострадали два сотрудника предприятия. В полиции уточнили, что один из них 39-летний сотрудник предприятия. Врачи диагностировали у мужчины ожоги головы, туловища и верхних конечностей.

Причина возгорания пока не установлена.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также