Львовская область выделит по 100 тыс. гривен семьям погибших из-за обвала дома в Дрогобыче

Финансовую помощь также предоставят тем, кто пострадал в результате обвала.

Львовская областная государственная администрация решила выделить по 100 тыс. гривен семьям погибших в результате обвала дома в Дрогобыче. Об этом сообщается в облгосадминистрации.

"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций семьи погибших и пострадавшие во время обвала дома в Дрогобыче получат финансовую помощь из областного бюджета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по 100 тыс. гривен, пострадавшим лицам, которые находятся в медицинских учреждениях с тяжелыми телесными повреждениям, - по 75 тыс. гривен, с легкими телесными повреждениями - по 50 тыс. гривен.

Пострадавшие обеспечены всей необходимой медицинской помощью.

Кроме этого, решением администрации также будет выделено 125 тыс. гривен для обеспечения пострадавших медицинской помощью.

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа на ул. Грушевского, 101. Сразу сообщалось о двух погибших и семерых пострадавших, среди которых - шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года. Позже произошел новый обвал - упала верхняя плита, которая нависала над развалиной.

По факту обрушения дома открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия - 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обрушение жилого дома в Дрогобыче и в связи с этим анонсировал аудит всех жилых домов Украины.