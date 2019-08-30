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В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"

Представитель ОБСЕ призвал власти воздержаться от давления на "Суспильне".

В ОБСЕ обеспокоены обысками на "Суспильном"
Фото: wikipedia.org

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил свое беспокойство, в связи с обысками в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в квартире главы правления НСТУ Зураба Аласании. Об этом он написал в Twitter.

«Я обеспокоен сегодняшним обыском в офисе UA: Суспильне, а также в домах медиаменеджеров компании, в том числе Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественного вещателя», – заявил Дезир.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а также по месту жительства нескольких ее сотрудников проходят обыски.

В апреле 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

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