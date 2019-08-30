Министр культуры Эстонии отказался ехать на форум в Россию

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас отказался от предложения своего российского коллеги Владимира Мединского посетить запланированный на середину ноября Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость. Об этом сообщает портал ERR.

"К сожалению, в этот день министр культуры будет занят выполнением других обязанностей, и я вынуждена сообщить, что он не сможет принять ваше приглашение", – написала организаторам форума советник отдела внешних связей Министерства культуры Майму Сибритс.

В приглашении российского Минкульта было указано, что форум станет знаковым событием, так как там соберутся деятели культуры, специалисты, политики, общественные деятели и представители деловых кругов. В прошлом году его посетило 35 тысяч человек.

Эстонская сторона сообщила, что 14 ноября министр Тынис Лукас примет участие в организованной Фондом интеграции международной конференции на тему языка, на который прибудут эксперты из США, Великобритании, Германии, Канады и других стран.

Напомним, 5 августа МИД Эстонии сообщало, что страна не будет признавать паспорта РФ, выданные после 24 апреля жителям Донецкой и Луганской областей в случае, если обладатель паспорта прежде не был гражданином России.