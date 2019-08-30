​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Труднощі виховання
Труднощі виховання
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
ГлавнаяОбществоЖизнь

Министр культуры Эстонии отказался ехать на форум в Россию

Он отклонил предложение, сославшись на занятость.

Министр культуры Эстонии отказался ехать на форум в Россию
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас
Фото: err.ee

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас отказался от предложения своего российского коллеги Владимира Мединского посетить запланированный на середину ноября Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость. Об этом сообщает портал ERR.

"К сожалению, в этот день министр культуры будет занят выполнением других обязанностей, и я вынуждена сообщить, что он не сможет принять ваше приглашение", – написала организаторам форума советник отдела внешних связей Министерства культуры Майму Сибритс.

В приглашении российского Минкульта было указано, что форум станет знаковым событием, так как там соберутся деятели культуры, специалисты, политики, общественные деятели и представители деловых кругов. В прошлом году его посетило 35 тысяч человек.

Эстонская сторона сообщила, что 14 ноября министр Тынис Лукас примет участие в организованной Фондом интеграции международной конференции на тему языка, на который прибудут эксперты из США, Великобритании, Германии, Канады и других стран.

Напомним, 5 августа МИД Эстонии сообщало, что страна не будет признавать паспорта РФ, выданные после 24 апреля жителям Донецкой и Луганской областей в случае, если обладатель паспорта прежде не был гражданином России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также