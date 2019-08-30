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На Донбассе возле Водяного погиб военный

Российские боевики убили морпеха 36-й бригады

На Донбассе возле Водяного погиб военный
Фото: Facebook/Міністерство оборони України

В пятницу, 30 августа, в результате обстрела в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью. С целью выяснения обстоятельств на месте происшествия работает рабочая группа", - говорится в заявлении.

В ежедневной сводке Минобороны говорится, что с начала дня произошло четыре прицельных обстрела -  все возле Водяного со стороны оккупированного населенного пункта Ужевка.

Около часа ночи российские боевики применили стрелковое оружие. Около 9 часов в этом районе работал снайпер, а через полчаса по украинским позициям выпустили четыре мины калибра 82 мм. В 10:40 боевики использовали уже 120-мм миномет, также выпустив четыре снаряда.

В фейсбуке 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского говорится, что погиб ее военный - младший сержант Сергей Савинов.

"Вражеская российская пуля забрала жизнь морпеха, который защищал целостность и суверенитет, мир и спокойствие в домах украинского народа", - сообщили в бригаде.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было 17 обстрелов, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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