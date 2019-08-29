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Бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех боевиков, один взят в плен (обновлено)

Вражеская ДРГ вышла в серую зону, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.

Бойцы "Азова" на Светлодарской дуге уничтожили четырех боевиков, один взят в плен (обновлено)
Фото: milnavigator.tv

Бойцы полка "Азов" обезвредили вражескую диверсионную группу на Светлодарской дуге. В ночь на 29 августа они уничтожили четырех боевиков, еще один был взят в плен.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азова" была замечена группа наемников, которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту", - говорится в сообщении.

В результате кратковременного боя четверо оккупантов были уничтожены, один - ранен и взят в плен вместе с оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь.

"Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", - отмечают в штабе ООС.

Обновление. "Азов" показал захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова.

По информации пресс-службы "Азова", боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.

Фото: azov.org.ua

На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры. Также стало известно, что в боевых подразделениях псевдореспублик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.

Фото: azov.org.ua

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов.

По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки.

"Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, еще раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности", - отмечается в сообщении "Азова".

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток.

О потерях среди украинских военных не сообщалось.

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