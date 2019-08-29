За минувшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим тишины

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие, потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского – из стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов; возле Водяного – четыре раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Широкиного – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новолуганского - запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие; в районе Зайцевой - запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; возле Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов и пулеметов.

Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12.25 противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка - Бахмут», который представлял угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ "Майорское".

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не было.

С начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе ответственности группировки "Север": неподалеку от Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия; возле Южного - из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 сентября перейдут на осенний режим работы. Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30. По осеннему режиму будут функционировать шесть дорожных коридоров.