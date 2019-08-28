Начальники главков полиции четырех областей уволены

Двух из них уже перевели на другие должности.

Начальники четырех областных главков Национальной полиции освобождены от должностей. Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером 28 августа.

В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

В настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.

Напомним, 12 августа Зеленский приказал главе Нацполиции Сергею Князеву уволить начальников полиции в девяти районах на севере Украины из-за ситуации с незаконной добычей янтаря.

Из-за этой же ситуации также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.

19 августа президент Владимир Зеленский приступил к увольнению начальников правоохранительных служб Житомирской области и уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области Василия Панасюка и назначил на нее Олега Головаша.

Напомним, ранее Князев сообщил о выполнении требования президента Владимира Зеленского по увольнению начальников полиции в девяти "янтарных" регионах в трех областях.