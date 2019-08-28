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Начальники главков полиции четырех областей уволены

Двух из них уже перевели на другие должности.

Начальники главков полиции четырех областей уволены
Фото: nikvesti.com

Начальники четырех областных главков Национальной полиции освобождены от должностей. Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером 28 августа.

В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

В настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.

Напомним, 12 августа Зеленский приказал главе Нацполиции Сергею Князеву уволить начальников полиции в девяти районах на севере Украины из-за ситуации с незаконной добычей янтаря.

Из-за этой же ситуации также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.

19 августа президент Владимир Зеленский приступил к увольнению начальников правоохранительных служб Житомирской области и уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области Василия Панасюка и назначил на нее Олега Головаша.

Напомним, ранее Князев сообщил о выполнении требования президента Владимира Зеленского по увольнению начальников полиции в девяти "янтарных" регионах в трех областях.

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