Начальники главков полиции четырех областей уволены

Начальники четырех областных главков Национальной полиции освобождены от должностей. Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером 28 августа.
В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об освобождении от должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.
В настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.
Бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко назначен в центральный аппарат Национальной полиции Украины.
Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.
Напомним, 12 августа Зеленский приказал главе Нацполиции Сергею Князеву уволить начальников полиции в девяти районах на севере Украины из-за ситуации с незаконной добычей янтаря.
Из-за этой же ситуации также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.
19 августа президент Владимир Зеленский приступил к увольнению начальников правоохранительных служб Житомирской области и уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области Василия Панасюка и назначил на нее Олега Головаша.
Напомним, ранее Князев сообщил о выполнении требования президента Владимира Зеленского по увольнению начальников полиции в девяти "янтарных" регионах в трех областях.