Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины

Президент Владимир Зеленский приказал главе Национальной полиции Сергею Князеву уволить начальников полиции в девяти районах на севере Украины, где незаконно добывают янтарь.

Об этом он сказал на совещании в Олевске.

Увольнять будут начальников полиции в Олевском и Овручском районах Житомирской области; Рокитновском, Дубровицком, Владимирецком, Заречненском и Сарненском районах Ровенской области; Ратновском и Любешовском районах Волынской области.

"Руководителей райотделов, пожалуйста, увольте, они не помогают стране. А потом мы разберемся, кто в схеме, а кто нет. А господину Баканову - меняйте глав СБУ в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская", - сказал Зеленский.

Замглавы Офиса президента Алексей Гончарук в свою очередь сказал, что вся руководство правоохранительных органов в этих районах, скорее всего, была связана с нелегальной добычей янтаря.

"Во всех этих районах правоохранительные органы работали заодно, в том числе с бандитами. Морды, Пираты - они же хорошо известны, можно в интернет зайти и почитать. А мы можем притворяться, что не замечаем этого, не знаем, с кем они связаны", - сказал он.

"Янтарь - очень яркий пример того, почему мы такие бедные. У нас вторые в мире залежи самого лучшего камня. Могли бы зарабатывать как государство миллиарды долларов. А что вместо этого? Варварскими методами, помпами вынимаем из земли 20 процентов камня, 80 остается. После этого все гоним на биржу, где оседает 70+ процентов прибыли. В итоге имеем меньше 30 процентов прибыли менее чем от 20 процентов камня", - добавил Гончарук.

Напомним, что из-за ситуации с янтарем также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.