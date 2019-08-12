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​Зеленский назначил нового руководителя Житомирской области

Бунечко возглавил регион после работы в СБУ.

​Зеленский назначил нового руководителя Житомирской области
Фото: facebook.com/zhitomir.zhurnal

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Житомирской обладминистрации Виталия Бунечко.

Соответствующий указ №587/2019 был подписан 8 августа.

Представление Бунечко состоялось 12 августа в рамках рабочего визита Зеленского в Олевск.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю", - сказал Зеленский, вручив Бунечко губернаторское удостоверение.

Бунечко раньше работал первым заместителем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Предыдущий губернатор Игорь Гундич был уволен в конце июня. Последнее время обязанности главы обладминистрации исполнял Ярослав Лагута.

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