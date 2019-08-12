​Зеленский назначил нового руководителя Житомирской области

Бунечко возглавил регион после работы в СБУ.

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Житомирской обладминистрации Виталия Бунечко.



Соответствующий указ №587/2019 был подписан 8 августа.

Представление Бунечко состоялось 12 августа в рамках рабочего визита Зеленского в Олевск.

"Разрешите мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю", - сказал Зеленский, вручив Бунечко губернаторское удостоверение.

Бунечко раньше работал первым заместителем главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Предыдущий губернатор Игорь Гундич был уволен в конце июня. Последнее время обязанности главы обладминистрации исполнял Ярослав Лагута.