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США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату на следующей неделе

Очередной раунд консультаций должен состояться в начале следующей недели.

США, Германия и Франция проведут консультации по нормандскому формату на следующей неделе
Фото: EPA

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по нормандскому формату.

Об этом заявил представитель США на переговорах Курт Волкер, передает Голос Америки.

Волкер заявил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами.

Очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Напомним, 7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Перед этим Зеленский связался с президентом России из-за гибели 4 украинских морпехов, по которым боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

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