"Эта поездка, как и все предыдущие, является грубым нарушением суверенитета Украины".

Фото: kremlin.ru Путин везет в коляске Аксенова, на заднем сиденье - Развожаев

Президент России Владимир Путин 10 августа приехал в оккупированный им Севастополь на шоу байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, известного как Хирург.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этой поездкой выразило решительный протест, говорится на сайте ведомства.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказано в сообщении.

МИД подчеркнул, что несогласованные посещения российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает АР Крым и Севастополь, не являются внутренним делом России, как их представляют в российских СМИ.

"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - говорится в заявлении МИД.

На сайте Кремля говорится, что в ходе поездки Путина в Севастополь его сопровождали главы местных оккупационных администраций Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.