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Трамп назвал Зеленского "очень рациональным парнем"

Президент США уверен, что Зеленскому удастся договориться с Путиным.

Трамп назвал Зеленского "очень рациональным парнем"
Фото: EPA/UPG

Президент США назвал Владимира Зеленского "очень рациональным парнем" и выразил мнение, что президент Украины договорится с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом Дональд Трамп заявил в пятницу, 9 августа, отвечая на вопросы СМИ, передает Голос Америки.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный парень, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - отметил Трамп.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о подготовке официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Дата визита пока не согласована.

Также Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в сентябре в Польше, а также на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Накануне посольство США похвалило Зеленского за "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии".

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