В Верховной Раде началось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Как передает корреспондент LB.ua, заседание проходит без участия прессы.
В подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно:
- "Слуга народа" - 17
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2
- "Европейская Солидарность" - 2
- "Голос" - 1.
Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранного Совета и порядок размещения фракций в зале.
Напомним, 5 августа ЦИК признала избранными 198 депутатов в одномандатных мажоритарных округах и 225 депутатов по спискам партий. Последнего мажоритарщика окружная избирательная комиссия должна определить в 210 округе Черниговской области.