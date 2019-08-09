Журналистов в парламент не пустили.

В Верховной Раде началось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Как передает корреспондент LB.ua, заседание проходит без участия прессы.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно:

"Слуга народа" - 17

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2

"Европейская Солидарность" - 2

"Голос" - 1.

Будущие депутаты определят дату первого заседания новоизбранного Совета и порядок размещения фракций в зале.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, 5 августа ЦИК признала избранными 198 депутатов в одномандатных мажоритарных округах и 225 депутатов по спискам партий. Последнего мажоритарщика окружная избирательная комиссия должна определить в 210 округе Черниговской области.