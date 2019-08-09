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Глава КДКА Киева Орлов пояснил, зачем ужесточили требования к адвокатам

Адвокатов хотят заставить учиться.

Глава КДКА Киева Орлов пояснил, зачем ужесточили требования к адвокатам
Фото: unian.net

С 1 июля новые правила повышения квалификации адвокатов вступили в силу окончательно и стали обязательными для всех, кто хочет быть частью адвокатского сообщества. Этими правилами ужесточили требования для всех причастных к адвокатуре – действующих адвокатов, новичков в профессии, операторов повышения квалификации (лекторов, экспертов права, желающих проводить обучение). Об этом Игорь Орлов, глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева, написал в своем блоге на Korrespondent.net, сообщает УНИАН.

"Проходной барьер входа в профессию повысили не просто так. Таким образом мы движемся к международным стандартам life-time learning, принятым в юридических профессиях во всем мире. Другими словами, внедряем обязательную практику постоянного и непрерывного обучения и совершенствования профессиональных навыков в течение всей адвокатской карьеры", - прокомментировал он.

Он также отметил, что сегодня адвокатам приходится работать в условиях постоянно меняющегося законодательства, судебной реформы, и их способность быстро подстраиваться под эти условия определяет и качество предоставляемых правовых услуг населению, и успех карьеры самого адвоката. Орлов также пояснил, в чем суть новшеств. Так, например, адвокатам-новичкам в первые три года своей практики придется посещать не менее 16 часов занятий ежегодно. За каждое занятие им будут начислять по 1 баллу. Следовательно, годовая норма – 16 квалификационных баллов. Адвокатам со стажем необходимо набирать по 10 баллов в год, эта норма осталась неизменной.

Новые Правила усилили также требования и для тех, кто только входит в профессию. Кроме экзамена, который принимает Квалификационно-дисциплинарная палата адвокатов региона, кандидаты должны получить базовый практический опыт во время стажировки. Процесс вхождения в адвокатскую профессию предполагает адаптационный курс для стажистов, состоящий из 7 модулей по отдельным темам. Правила вводят единый стандарт преподавания и устанавливают более жесткие требования к операторам по профессиональному обучению адвокатов.

1 июля 2019 года сторонние лекторы лишены права выдавать сертификаты о повышении квалификации адвокатов. Полномочия руководить и координировать процесс возложены на Центр аккредитации Высшей школы адвокатуры.

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