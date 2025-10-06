За суми від 6,5 до 45 тис. євро зловмисники продавали потенційним призовникам та теперешнім військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними.

Служба безпеки ліквідувала у Києві масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організував засновник відомої в столиці юридичної компанії та 5 його спільників: адвокати та їхні помічники.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Як встановило розслідування, для одержання прибутків від реалізації “ухилянтських схем” фігуранти об’єдналися у злочинну організацію.

За суми від 6,5 до 45 тис. євро зловмисники продавали потенційним призовникам та теперешнім військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними.

На підставі підроблених документів одна категорія клієнтів звільнялася зі служби, а інша – отримувала відстрочку від мобілізації на особливий період.

За матеріалами справи, у такий спосіб тільки з початку 2024 року організатори оборудки безпідставно “списали” з військового обліку понад 300 осіб призовного віку з восьми регіонів України.

“Схема” діяла таким чином: організатор забезпечував оформлення фальшивих меддовідок, а його спільники підшукували клієнтів, зустрічалися з ними та передавали гроші.

Правоохоронці затримали всіх учасників оборудки.

Під час обшуку в фігурантів виявлено прайс-лист із “розцінками”, підроблені довідки та чорнові записи із доказами незаконних дій.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період,);

ч. 5 ст. 27, ст. 336 (пособництво військовозобов’язаним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 (пособництво військовослужбовцю в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів та іншого обману, вчиненого в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.