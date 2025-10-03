У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
СБУ: підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді.

СБУ: підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб
Андрій Парубій
Фото: Радіо Свобода

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру у державній зраді чоловіку, якого раніше затримали у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

СБУ повідомила, що понад рік року тому фігуранта, який межившкав у Львові, завербували російські спецслужби. Він передавав ворогу дані про розташування українських військ і намагався відстежувати рух залізничних ешелонів із пальним.

Після цього йому доручили ліквідацію Андрія Парубія. Агент стежив за розпорядком дня депутата, вивчав маршрути його пересування і одночасно готував план втечі за кордон.

Правоохоронці перехопили його на Хмельниччині, де він намагався нелегально виїхати з України.

СБУ зібрала докази того, що замовником злочину були російські спецслужби. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вбивство Андрія Парубія

  • Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
  • Затриманий - 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка). 
  • Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави.
  • 1 жовтня Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Парубію.
