СБУ: підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру у державній зраді чоловіку, якого раніше затримали у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.
СБУ повідомила, що понад рік року тому фігуранта, який межившкав у Львові, завербували російські спецслужби. Він передавав ворогу дані про розташування українських військ і намагався відстежувати рух залізничних ешелонів із пальним.
Радіо Свобода: підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ
Після цього йому доручили ліквідацію Андрія Парубія. Агент стежив за розпорядком дня депутата, вивчав маршрути його пересування і одночасно готував план втечі за кордон.
Правоохоронці перехопили його на Хмельниччині, де він намагався нелегально виїхати з України.
СБУ зібрала докази того, що замовником злочину були російські спецслужби. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Вбивство Андрія Парубія
- Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.
- Затриманий - 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков у коментарі журналістам в залі суду визнав скоєння злочину. Він стверджує, що стріляв в Парубія з мотивів "помсти владі". Він додав, що Парубія вбив, бо він був "поруч" і якби жив в Вінниці, то міг б вбити "Петю" (ймовірно, п'ятого президента Петра Порошенка).
- Суд Львова обрав йому запобіжний захід - 60 днів під вартою без права внесення застави.
- 1 жовтня Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Парубію.