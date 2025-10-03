СБУ: підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення російських спецслужб

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру у державній зраді чоловіку, якого раніше затримали у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія.

СБУ повідомила, що понад рік року тому фігуранта, який межившкав у Львові, завербували російські спецслужби. Він передавав ворогу дані про розташування українських військ і намагався відстежувати рух залізничних ешелонів із пальним.

Після цього йому доручили ліквідацію Андрія Парубія. Агент стежив за розпорядком дня депутата, вивчав маршрути його пересування і одночасно готував план втечі за кордон.

Правоохоронці перехопили його на Хмельниччині, де він намагався нелегально виїхати з України.

СБУ зібрала докази того, що замовником злочину були російські спецслужби. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою й може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Вбивство Андрія Парубія