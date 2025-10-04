Філашкін: з лінії фронту Донеччини евакуйовали 387 людей, з них 64 дитини

За добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту на Донеччині вдалося евакуювати майже 390 цивільних, з них 64 дитини. Ворог продовжує атакувати населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 2 будинки і авто. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Рай-Олександрівці — 2 адмінбудівлі та автівку.

У Слов'янську пошкоджено кав'ярню і 9 приватних будинків. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; у Комишувасі 1 людина загинула і 4 поранені.

У Новодонецькому пошкоджено 5-поверхівку, в Новоіверському — приватний будинок. В Новоолександрівцц Олександрівської громади поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено 3 будинки, авто і лінію електропередач.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 15 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кінотеатр, крамницю, пошту і 5 гаражів.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 387 людей, у тому числі 64 дитини.