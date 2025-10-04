У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Філашкін: з лінії фронту Донеччини евакуйовали 387 людей, з них 64 дитини

За добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

Філашкін: з лінії фронту Донеччини евакуйовали 387 людей, з них 64 дитини
Фото: Вадим Філашкін

З лінії фронту на Донеччині вдалося евакуювати майже 390 цивільних, з них 64 дитини. Ворог продовжує атакувати населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 2 будинки і авто. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Рай-Олександрівці — 2 адмінбудівлі та автівку. 

У Слов'янську пошкоджено кав'ярню і 9 приватних будинків. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки; у Комишувасі 1 людина загинула і 4 поранені. 

У Новодонецькому пошкоджено 5-поверхівку, в Новоіверському — приватний будинок. В Новоолександрівцц Олександрівської громади поранено людину, зруйновано будинок, пошкоджено 3 будинки, авто і лінію електропередач. 

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 15 багатоповерхівок, адмінбудівлю, кінотеатр, крамницю, пошту і 5 гаражів.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 387 людей, у тому числі 64 дитини.
