На Сумщині через обстріли є значні руйнування цивільної інфраструктури

Унаслідок масованих російських обстрілів території Сумської області протягом доби з 4 по 5 жовтня загинули мирні жителі, є численні поранені та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА загинув 71-річний чоловік. Поранення отримали жінки віком 52, 61 і 44 роки, троє дітей — хлопчики 14, 11 і 7 років, а також чоловіки 48, 65 і 54 років.

У Середино-Будській громаді після удару FPV-дроном загинув 63-річний чоловік, ще один — 65-річний — зазнав поранень.

У Краснопільській громаді через удари керованими авіаційними бомбами постраждав 88-річний чоловік.

Загалом за добу російські війська здійснили 187 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 громадах області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Під ворожим вогнем опинилися громади: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Ворожбянська, Хотінська, Краснопільська, Шосткинська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Буринська, Новослобідська та Великописарівська.

Окупанти застосовували керовані авіаційні бомби (до 10 ударів КАБ), БпЛА, скидання ВОГ (приблизно 20 випадків) та понад 20 ударів дронами-камікадзе, а також FPV-дрони та РСЗВ.

У Краснопільській громаді знищено об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено склад і 11 приватних будинків.

У Середино-Будській — пошкоджено човен. У Шосткинській — пошкоджено інфраструктурні об’єкти, залізничні колії, житловий будинок і автомобіль.

У Путивльській — пошкоджено багатоповерхівку. У Буринській — постраждала будівля навчального закладу.

У Ворожбянській — пошкоджено трактор. У Глухівській — знищено приватне домоволодіння. У Сумській — пошкоджено приватний будинок і цивільний об’єкт.

За добу повітряна тривога на Сумщині тривала понад 23 години.