Росіяни вночі вдарили по недіючому підприємству Київської області

За даними ОВА, потерпілих серед населення немає.

Уночі 6 жовтня Київська область знову відбивала атаку російських дронів. Є збиті ворожі цілі.

За інформацією голови ОВА Миколи Калашника, житлова інфраструктура не постраждала. Потерпілих серед населення немає.

“У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки на території недіючого підприємства сталося загорання автомобіля з цистерною. Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобіля пошкоджено. Пожежа ліквідована”, – повідомив начальник адміністрації.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Цієї ночі постраждала не лише Київська область. Є ушкодження і в Одеській: там – влучання по території цивільного підприємства.



