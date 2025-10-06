Росіяни вночі вдарили по недіючому підприємству Київської області

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вночі вдарили по недіючому підприємству Київської області

За даними ОВА, потерпілих серед населення немає. 

Росіяни вночі вдарили по недіючому підприємству Київської області
Знешкоджений шахед попереднього покоління (ілюстративне фото)
Фото: Нацполіція

Уночі 6 жовтня Київська область знову відбивала атаку російських дронів. Є збиті ворожі цілі.

За інформацією голови ОВА Миколи Калашника, житлова інфраструктура не постраждала. Потерпілих серед населення немає. 

“У Фастівському районі унаслідок ворожої атаки на території недіючого підприємства сталося загорання автомобіля з цистерною. Автомобіль знищено. Ще 4 вантажних автомобіля пошкоджено. Пожежа ліквідована”, – повідомив начальник адміністрації. 

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

  • Цієї ночі постраждала не лише Київська область. Є ушкодження і в Одеській: там – влучання по території цивільного підприємства.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies