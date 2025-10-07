У ніч на 7 жовтня армія Росії вдарила по Полтавській області дронами. Є влучання по цивільній інфраструктурі.
Загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Про це повідомили в ДСНС України.
“До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці”, – йдеться в повідомленні.
Інформації про поранених рятувальники не надали.
- 3 жовтня ворог вдарив по газовидобуванню Полтавської області. Низка об'єктів була змушена зупинити роботу.