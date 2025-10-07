У ніч на 7 жовтня армія Росії вдарила по Полтавській області дронами. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Про це повідомили в ДСНС України.

“До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці”, – йдеться в повідомленні.

Інформації про поранених рятувальники не надали.

Фото: ДСНС України в Telegram Обстріл Полтавської області 7 жовтня 2025

Фото: ДСНС України в Telegram Росія 7 жовтня атакувала цивільну інфраструктуру в Полтавській області