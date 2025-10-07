Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по Полтавській області: загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено будинок

Окупанти провели атаку дронами. 

Ворог вдарив по Полтавській області: загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено будинок
Обстріл Полтавської області
Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на 7 жовтня армія Росії вдарила по Полтавській області дронами. Є влучання по цивільній інфраструктурі.

Загорілися адміністративні будівлі, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Про це повідомили в ДСНС України

“До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці”, – йдеться в повідомленні.

Інформації про поранених рятувальники не надали. 

Обстріл Полтавської області 7 жовтня 2025
Фото: ДСНС України в Telegram
Обстріл Полтавської області 7 жовтня 2025

Росія 7 жовтня атакувала цивільну інфраструктуру в Полтавській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Росія 7 жовтня атакувала цивільну інфраструктуру в Полтавській області

Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies