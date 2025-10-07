ЗСУ взяли в полон російського найманця з Індії, який розповів, що планував утекти "під час першого ж штурму"

В Росії чоловіка затримали за зберігання наркотиків. Аби не сісти до в’язниці, він погодився поїхати на війну.

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського найманця з Індії. Про це бригада повідомила у Фейсбуці і оприлюднила відео з полоненим.

22-річний Маджоті розповів, що вчився в Росії. Там його затримали за зберігання наркотиків. Аби не сісти до в’язниці, чоловік погодився поїхати на війну.

Він присягається, що не збирався воювати і тверджує, що планував одразу втекти, тому під час першого штурму - здався бійцям 63-ї бригади.

Зараз Маджоті заявляє, що не хоче повертатися до Росії, бо "там немає правди", і готовий залишитись в Україні або повернутися до Індії, якщо це можливо.