ЗСУ взяли в полон російського найманця з Індії, який розповів, що планував утекти "під час першого ж штурму"

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського найманця з Індії. Про це бригада повідомила у Фейсбуці і оприлюднила відео з полоненим.
22-річний Маджоті розповів, що вчився в Росії. Там його затримали за зберігання наркотиків. Аби не сісти до в’язниці, чоловік погодився поїхати на війну.
Він присягається, що не збирався воювати і тверджує, що планував одразу втекти, тому під час першого штурму - здався бійцям 63-ї бригади.
Зараз Маджоті заявляє, що не хоче повертатися до Росії, бо "там немає правди", і готовий залишитись в Україні або повернутися до Індії, якщо це можливо.
- Росія вербує іноземців на війну ще з першого року повномасштабного вторгнення. Вона заманює громадян з бідних країн обіцянками високої зарплати, при цьому обіцяє їм роботу кухарями і будівельниками. Натомість іноземці без підготовки та забезпечення опиняються на передовій.
- У серпні минулого року повідомлялося, що вісім громадян Індії загинули у війні в Україні на боці окупантів. Ще десятки намагаються достроково звільнитися.
- Наразі МЗС Індії зафіксовано щонайменше 126 випадків вербування. Відомо, що 12 індійців загинули, 96 повернулись, 18 залишаються в зоні бойових дій, з них 16 - зниклі безвісти. Деякі індійці були студентами в Росії, але після арешту за дрібні злочини їм пропонували службу в армії як альтернативу ув’язненню.
- МЗС Індії активно добивається звільнення своїх громадян, які потрапили до російської армії, і закликає їх триматися подалі від конфлікту.