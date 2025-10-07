«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ЗСУ взяли в полон російського найманця з Індії, який розповів, що планував утекти "під час першого ж штурму"

В Росії чоловіка затримали за зберігання наркотиків. Аби не сісти до в’язниці, він погодився поїхати на війну.

ЗСУ взяли в полон російського найманця з Індії, який розповів, що планував утекти "під час першого ж штурму"
Фото: Скриншот відео

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського найманця з Індії. Про це бригада повідомила у Фейсбуці і оприлюднила відео з полоненим.

22-річний Маджоті розповів, що вчився в Росії. Там його затримали за зберігання наркотиків. Аби не сісти до в’язниці, чоловік погодився поїхати на війну.

Він присягається, що не збирався воювати і тверджує, що планував одразу втекти, тому під час першого штурму - здався бійцям 63-ї бригади.

Зараз Маджоті заявляє, що не хоче повертатися до Росії, бо "там немає правди", і готовий залишитись в Україні або повернутися до Індії, якщо це можливо.

  • Росія вербує іноземців на війну ще з першого року повномасштабного вторгнення. Вона заманює громадян з бідних країн обіцянками високої зарплати, при цьому обіцяє їм роботу кухарями і будівельниками. Натомість іноземці без підготовки та забезпечення опиняються на передовій. 
  • У серпні минулого року повідомлялося, що вісім громадян Індії загинули у війні в Україні на боці окупантів. Ще десятки намагаються достроково звільнитися. 
  • Наразі МЗС Індії зафіксовано щонайменше 126 випадків вербування. Відомо, що 12 індійців загинули, 96 повернулись, 18 залишаються в зоні бойових дій, з них 16 - зниклі безвісти.  Деякі індійці були студентами в Росії, але після арешту за дрібні злочини їм пропонували службу в армії як альтернативу ув’язненню.  
  • МЗС Індії активно добивається звільнення своїх громадян, які потрапили до російської армії, і закликає  їх триматися подалі від конфлікту. 
