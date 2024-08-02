Щонайменше вісім громадян Індії загинули на війні на боці Росії. Ще десятки намагаються достроково звільнитися

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Вісім громадян Індії загинули у війні в Україні на боці окупантів. Ці дані індійський уряд повідомив парламенту 1 серпня, пише Hindustan Times.

До цього МЗС визнавало загибель лише чотирьох громадян Індії. Міністр закордонних справ Індії у відповіді на запит парламенту повідомив, що точна кількість громадян, завербованих Росією, невідома, але 63 людини подали прохання про їх дострокове звільнення з лав російської армії.

Більшість іноземців була завербована для "допоміжної" роботи, як кухарями.

Міністр закордонних справ Сінгх додав, що принаймні 12 індійців вже списалися з російської армії, ще 63 домагаються дострокового звільнення.

Питання вербування індійців до російської армії під час візиту до Москви піднімав прем'єр Нарендра Моді. Сінгх сказав, що Моді "рішуче підтвердив термінову необхідність дострокового звільнення всіх громадян Індії" зі збройних сил Росії. Міністерство закордонних справ закликало всіх індійців "виявляти належну обережність під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії" і "триматися подалі від цього конфлікту".