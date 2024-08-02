Окупанти дроном атакували Сумщину, поранена людина

Через дронову атаку Росії Сумщини отримала поранення одна цивільна особа. Окупанти вночі та зранку атакували три громади області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади.
У Есманьській громаді з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.
У Юнаківській громаді зафіксовано атаку БПЛА, скидання ВОГ (2 вибухи).
На територію Білопільської громади окупанти скинули 1 міну.