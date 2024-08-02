ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти дроном атакували Сумщину, поранена людина

Від російських обстрілів вночі та зранку постраждали три громади області. 

Окупанти дроном атакували Сумщину, поранена людина
Фото: unn.ua

Через дронову атаку Росії Сумщини отримала поранення одна цивільна особа. Окупанти вночі та зранку атакували три громади області. 

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади.

У Есманьській громаді з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа.

У Юнаківській громаді зафіксовано атаку БПЛА, скидання ВОГ (2 вибухи). 

На територію Білопільської громади окупанти скинули 1 міну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies